Ещё
Ревизия ТОР на Дальнем Востоке пройдет в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ревизия ТОР на Дальнем Востоке пройдет в этом году 

Хабаровский край сегодня 56 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В этом году будет выполнена ревизия территорий опережающего развития на Дальнем Востоке России, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ. Некоторые площадки в рамках ТОР, на которых сегодня не реализуются инвестиционные проекты, будут закрыты — их количество (удельный вес) не превышает 5% от общего.
— Я напомню, что территории опережающего развития на Дальнем Востоке России создаются в кустовой структуре, когда несколько площадок объединены одним постановлением правительства на общей территорией. И некоторые из площадок сегодня инвесторами не востребованы. При этом у нас идет интенсивный процесс увеличения числа площадок для конкретных инвестиционных проектов, — уточнил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
При этом при появлении запроса на реализацию инвестпроектов на таких площадках, режим ТОР на них будет восстановлен. Отметим, о необходимости провести ревизию территорий опережающего развития в ДФО говорил вице-премьер — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в январе этого года на совещании, в ходе которого были подведены итоги работы по развитию Дальнего Востока России в 2017 году и определены ключевые задачи на 2018 год. В ходе совещания было отмечено, что самыми эффективными по итогам прошлого года стали три ТОР — «Белогорск», «Южная Якутия» и «Кангалассы».
Хабаровский край сегодня: последние новости
Полмиллиарда рублей добавят на льготные авиабилеты для ДВ Дачники-островитяне не получат ни пяди земли – мэрия Хабаровска Губернатор сможет создавать местные антитеррористические комиссии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1525
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН855
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии40
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей14
Растущая мощь России обеспокоила НАТО
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение