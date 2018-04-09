Ревизия ТОР на Дальнем Востоке пройдет в этом году 

В этом году будет выполнена ревизия территорий опережающего развития на Дальнем Востоке России, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ. Некоторые площадки в рамках ТОР, на которых сегодня не реализуются инвестиционные проекты, будут закрыты — их количество (удельный вес) не превышает 5% от общего.
— Я напомню, что территории опережающего развития на Дальнем Востоке России создаются в кустовой структуре, когда несколько площадок объединены одним постановлением правительства на общей территорией. И некоторые из площадок сегодня инвесторами не востребованы. При этом у нас идет интенсивный процесс увеличения числа площадок для конкретных инвестиционных проектов, — уточнил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
При этом при появлении запроса на реализацию инвестпроектов на таких площадках, режим ТОР на них будет восстановлен. Отметим, о необходимости провести ревизию территорий опережающего развития в ДФО говорил вице-премьер — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в январе этого года на совещании, в ходе которого были подведены итоги работы по развитию Дальнего Востока России в 2017 году и определены ключевые задачи на 2018 год. В ходе совещания было отмечено, что самыми эффективными по итогам прошлого года стали три ТОР — «Белогорск», «Южная Якутия» и «Кангалассы».