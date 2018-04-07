Великая Суббота: день накануне Пасхи

Для россиян Пасха — один из главнейших праздников. Если верить социологическим опросам, по популярности он входит в тройку — после Дня Победы и Нового года. Ну а для православных христиан, коих в Петербурге — абсолютное большинство, — это, безусловно, Самый Главный Праздник.

Поэтому в сотнях тысяч семей сейчас готовятся к Пасхе. И сегодня, в Великую Субботу, которая в этом году совпала с Благовещением Пресвятой Богородицы, во всех православных храмах Петербурга прошли традиционные предпраздничные службы.

Корреспонденты «Интересанта» побывали в храме в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник», куда пришли многие жители густонаселенного Приморского района.

Можно сказать, что погода — а сегодня Петербург «посетило» истинно весеннее солнце — дополнительно поспособствовала массовости мероприятия. К началу службы, перед которой священники выпустили на улице четырех белых голубей, в маленьком храме собрались около тысячи человек!

Ну а после службы состоялась также традиционная церемония освящения пасхальных угощений. Одни петербуржцы уходили, другие приходили — все хотят освятить куличи да яйца…