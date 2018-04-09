Благотворительная акция «Доброе дело» стартовала в Москве

Всем неравнодушным предлагают принять участие в благотворительной акции, передав свои старые, но работающие гаджеты нуждающимся. Электронные устройства можно сдать в определенные пункты приема.

Марафон добра открыл первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин , вручивший трем многодетным семьям планшетные компьютеры. «Доброе дело» решает сразу две важные задачи: помогает пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и другим нуждающимся слоям населения получить электронные устройства, а также способствует защите экологии, ведь техника буквально обретает вторую жизнь, а не превращается в мусор.

Проект имеет и экологическую направленность, поскольку ненужные, но работающие электронные устройства, обретают «вторую жизнь».

Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте.