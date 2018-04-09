Ещё
Благотворительная акция «Доброе дело» стартовала в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благотворительная акция «Доброе дело» стартовала в Москве 

Управа района Косино-Ухтомский 15 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Всем неравнодушным предлагают принять участие в благотворительной акции, передав свои старые, но работающие гаджеты нуждающимся. Электронные устройства можно сдать в определенные пункты приема.
Марафон добра открыл первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин, вручивший трем многодетным семьям планшетные компьютеры. «Доброе дело» решает сразу две важные задачи: помогает пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и другим нуждающимся слоям населения получить электронные устройства, а также способствует защите экологии, ведь техника буквально обретает вторую жизнь, а не превращается в мусор.
Проект имеет и экологическую направленность, поскольку ненужные, но работающие электронные устройства, обретают «вторую жизнь».
Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
3 апреля прошло собрание участников публичных слушаний Молодежный форум «Z-предприниматель» стартовал в районе Новокосино На территории озер Святое и Белое проведут городские субботники
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара преодолел новый рубеж203
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй70
Санкции обрушили российский рынок609
Царев назвал следующего президента Украины66
Черный понедельник наступил для России93
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
02:05
Черный понедельник наступил для России
Рынки Статьи
01:53
Волчкова до конца прятала свою семью
Шоу-бизнес
00:39
Число вакансий стало в 4 раза больше безработных
Новости Москвы
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
03:02
В Кремле назвали вопиющими новые санкции США
Политика Компании
09:54
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение