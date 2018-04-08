Новосибирский историк рассказал, как встречали знаменитостей и политиков

Автор бестселлеров про Новосибирск , историк и краевед Игорь Маранин рассказал о высокопоставленных гостях, которые бывали в Новосибирске в разные годы.

Лекция «Кратковременный визит» прошла в художественном музее. Посетители узнали о том, как в советские годы в Толмачево из-за густого тумана, появившегося внезапно над взлетно-посадочной полосой, однажды чуть не разбился самолёт с главой иностранного государства, какое важное для города решение принял здесь генсек Леонид Брежнев , зачем приезжала в Новосибирск в 90-ые годы Хиллари Клинтон , и какие еще известные личности побывали в столице Сибири.

«Одни визиты длились всего несколько минут, другие –день или несколько дней, но несмотря на свой кратковременный срок, некоторые оставили заметный след в истории города, а другие — в памяти его жителей», — рассказал Игорь Маранин.

Так, после визита в Новосибирск в 1978 году Леонида Брежнева был решен окончательно вопрос о строительстве метро в городе. На архивных фотографиях видно, как тысячи новосибирцев стояли вдоль дороги и приветствовали кортеж «дорогого Леонида Ильича», проехавший по центру города. Кстати, во время визита генсек встречался и разговаривал не только с партийным руководством, но и простыми горожанами на улицах мегаполиса.

А в 2014 году Новосибирск неожиданно посетил голливудский актер Том Круз . Визит был совсем кратковременным и непубличным — самолет актера летел в Японию и приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево на дозаправку. В столице Сибири Круз провел 15 минут. За это время актер лишь прогулялся по взлетной полосе и сфотографировался с заправщиком. Он произвел на сибиряка приятное впечатление. По воспоминаниям сотрудника аэропорта, Том Круз был вежливым и вел себя непринужденно и просто.

Бывали в истории города и забавные эпизоды, связанные с визитами высокопоставленных лиц. Так, во времена царской России , с визитом сюда приезжали лже-прокурор. За казёный счет ему устроили шикарный прием, с прогулкой на теплоходе после официальной части. Для порядка тот всё равно построил и отчитал местное начальство. А когда его уже проводили, вскоре выяснилось, что на самом деле строгий проверяющий был не прокурором, а недавно вышедшим на свободу заключенным, который захотел хоть немного попробовать красивой жизни.

Истории о визитах в Новосибирск писатель Игорь Маранин собирал из разных источников — архивных записей, старых газет и журналов, воспоминаний очевидцев.