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Новосибирский историк рассказал, как встречали знаменитостей и политиков
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Новосибирский историк рассказал, как встречали знаменитостей и политиков 

АиФ-Новосибирск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Автор бестселлеров про Новосибирск, историк и краевед Игорь Маранин рассказал о высокопоставленных гостях, которые бывали в Новосибирске в разные годы.
Лекция «Кратковременный визит» прошла в художественном музее. Посетители узнали о том, как в советские годы в Толмачево из-за густого тумана, появившегося внезапно над взлетно-посадочной полосой, однажды чуть не разбился самолёт с главой иностранного государства, какое важное для города решение принял здесь генсек Леонид Брежнев, зачем приезжала в Новосибирск в 90-ые годы Хиллари Клинтон, и какие еще известные личности побывали в столице Сибири.
«Одни визиты длились всего несколько минут, другие –день или несколько дней, но несмотря на свой кратковременный срок, некоторые оставили заметный след в истории города, а другие — в памяти его жителей», — рассказал Игорь Маранин.
Так, после визита в Новосибирск в 1978 году Леонида Брежнева был решен окончательно вопрос о строительстве метро в городе. На архивных фотографиях видно, как тысячи новосибирцев стояли вдоль дороги и приветствовали кортеж «дорогого Леонида Ильича», проехавший по центру города. Кстати, во время визита генсек встречался и разговаривал не только с партийным руководством, но и простыми горожанами на улицах мегаполиса.
А в 2014 году Новосибирск неожиданно посетил голливудский актер Том Круз. Визит был совсем кратковременным и непубличным — самолет актера летел в Японию и приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево на дозаправку. В столице Сибири Круз провел 15 минут. За это время актер лишь прогулялся по взлетной полосе и сфотографировался с заправщиком. Он произвел на сибиряка приятное впечатление. По воспоминаниям сотрудника аэропорта, Том Круз был вежливым и вел себя непринужденно и просто.
Бывали в истории города и забавные эпизоды, связанные с визитами высокопоставленных лиц. Так, во времена царской России, с визитом сюда приезжали лже-прокурор. За казёный счет ему устроили шикарный прием, с прогулкой на теплоходе после официальной части. Для порядка тот всё равно построил и отчитал местное начальство. А когда его уже проводили, вскоре выяснилось, что на самом деле строгий проверяющий был не прокурором, а недавно вышедшим на свободу заключенным, который захотел хоть немного попробовать красивой жизни.
Истории о визитах в Новосибирск писатель Игорь Маранин собирал из разных источников — архивных записей, старых газет и журналов, воспоминаний очевидцев.
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