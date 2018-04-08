Жителей Шарташа на день оставят без электричества 

На следующей неделе «Екатеринбургская электросетевая компания» будет отключать электроэнергию в домах жителей посёлка Шарташ. Как сообщили в пресс-службе администрации Кировского района, это связано с ремонтом на подстанции. Уточняется, что это будут неотложные работы.
Электроэнергию отключат в пятницу, 13 апреля, с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:
• ул. Проезжая 255, 227, 229, 219–253, 194–216, 218–220, 263–283;
• ул. Рыбаков 1а, 1–15, 2–16а;
• ул. Крутая 6–16, 20–36, 1а, 1б, 1в-41, 45–64;
• пер. Заезжий 6–12, 3, 7–17;
• ул. Таборинская 45, 47, 49, 80–84;
• пер. Вогульский 7, 13–19;
• пер. Шумихинский 6–16;
• ул. Губахинская 5–55, 55а.
Добавим, что после проведения работ напряжение будет подано без предупреждения. По всем вопросам жителей просят обращаться по телефону: 295–05–08.