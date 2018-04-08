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В Южной Кореи изобрели спасающего от одиночества робокота
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В Южной Кореи изобрели спасающего от одиночества робокота 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Так, она проявили заботу о людях, испытывающих проблемы в общении.
Инженеры из Южной Кореи собрали первого в мире робокота, предназначенного для того, чтобы избавлять людей от одиночества, сообщает газета The Verge.
«Животному» разработчики дали кличку Фрибо. Промо-ролик корейские инженеры опубликовали на своем Youtube канале.
Фрибо обладает датчиками, которые сканируют активность в доме. Так, робокот всегда поймет, когда хозяин возвращается домой, включает свет и, если он ничем не занят, Фрибо обязательно попросит поговорить с ним.
Все обладатели этого изобретения смогут общаться в специальном чате и делиться своими эмоциями.
Инженеры заявляют, что они надеются, что Фрибо сможет помочь всем, кто когда-либо испытывал трудности в общении.
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