В Южной Кореи изобрели спасающего от одиночества робокота

Так, она проявили заботу о людях, испытывающих проблемы в общении.

Инженеры из Южной Кореи собрали первого в мире робокота, предназначенного для того, чтобы избавлять людей от одиночества, сообщает газета The Verge.

«Животному» разработчики дали кличку Фрибо. Промо-ролик корейские инженеры опубликовали на своем Youtube канале.

Фрибо обладает датчиками, которые сканируют активность в доме. Так, робокот всегда поймет, когда хозяин возвращается домой, включает свет и, если он ничем не занят, Фрибо обязательно попросит поговорить с ним.

Все обладатели этого изобретения смогут общаться в специальном чате и делиться своими эмоциями.

Инженеры заявляют, что они надеются, что Фрибо сможет помочь всем, кто когда-либо испытывал трудности в общении.