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Иркутские семьи собрали около 250 подписей за день в поддержку Ирины Ежовой
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Иркутские семьи собрали около 250 подписей за день в поддержку Ирины Ежовой 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
11 апреля у здания городского перинатального центра иркутяне собирали подписи в поддержку главного врача Ирины Ежовой. Корреспондент «АиФ Иркутск» побывал на месте событий.
Женщины написали письмо на имя министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко с просьбой оставить главврача на своем месте. У многих из присутствующих мам были серьезные осложнения течения беременности, с которыми помогли справиться высококвалифицированные сотрудники медучреждения. Подписывать письмо приходили целыми семьями. Среди подписавшихся была семья известного иркутского телеведущего Дениса Гука, дети которого появились в стенах перинатального центра. Он, как все собравшиеся, не согласен с тем, что работу ИГПЦ назвали неудовлетворительной.
Чтобы оставить свою подпись под письмом, люди приходили в течение всего дня. Письмо планировали доставить в Минздрав Иркутской области сегодня, но как отмечает Анна Филиппова (член инициативной группы) в их адрес поступило много просьб об отсрочке отправки письма, так как много людей планируют подъехать подписать письмо сегодня. Вчера письмо подписали около 250 человек. Так же в поддержку Ирины Ежовой была создана электронная петиция на адрес губернатора региона, ее подписали уже более тысячи человек.
Напомним, что 9 апреля этого года срок трудового договора с главврачом Иркутского перинатального центра Ириной Ежовой истёк и его не стали продлевать.
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