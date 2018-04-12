Иркутские семьи собрали около 250 подписей за день в поддержку Ирины Ежовой

11 апреля у здания городского перинатального центра иркутяне собирали подписи в поддержку главного врача Ирины Ежовой . Корреспондент « АиФ Иркутск » побывал на месте событий. Женщины написали письмо на имя министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко с просьбой оставить главврача на своем месте. У многих из присутствующих мам были серьезные осложнения течения беременности, с которыми помогли справиться высококвалифицированные сотрудники медучреждения. Подписывать письмо приходили целыми семьями. Среди подписавшихся была семья известного иркутского телеведущего Дениса Гука, дети которого появились в стенах перинатального центра. Он, как все собравшиеся, не согласен с тем, что работу ИГПЦ назвали неудовлетворительной. Чтобы оставить свою подпись под письмом, люди приходили в течение всего дня. Письмо планировали доставить в Минздрав Иркутской области сегодня, но как отмечает Анна Филиппова (член инициативной группы) в их адрес поступило много просьб об отсрочке отправки письма, так как много людей планируют подъехать подписать письмо сегодня. Вчера письмо подписали около 250 человек. Так же в поддержку Ирины Ежовой была создана электронная петиция на адрес губернатора региона, ее подписали уже более тысячи человек. Напомним, что 9 апреля этого года срок трудового договора с главврачом Иркутского перинатального центра Ириной Ежовой истёк и его не стали продлевать.