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Огненное шоссе: греки встретили Пасху взрывами в центре Афин
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Огненное шоссе: греки встретили Пасху взрывами в центре Афин 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ударно встретили Пасху жители и гости афинского района Неос-Козмос, улицы которого в ночь на 8 апреля напоминали мир из фантастических фильмов. Секрет кроется в самодельных петардах и коктейлях Молотова, которые активно используются во время праздничных гуляний.
Основное действо началось после того, как в церкви Вознесения прозвучала фраза «Христос воскрес», — под звон колоколов на пустынные шоссе и мост полетели фейерверки, петарды и коктейли Молотова.
"Метатели" были в капюшонах и перчатках, зрители же последовали призывам местных властей и располагались на безопасном расстоянии от «огненной арены».
Участники торжества уже заявили, что нынешнее «бомбическое представление» было самым ярким за последнее десятилетие.
Действие, по уверениям зрителей, действительно было захватывающим и чрезвычайно громким, так что сторонний наблюдатель с легкостью мог подумать, что оказался на войне.
Местные власти отмечают, что взрывная встреча Пасхи год от года привлекает все больше туристов, причем в последнее время среди них встречаются и иностранцы.
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