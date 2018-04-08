Ещё
Трамп прокомментировал слухи о чрезмерных расходах Прюитта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп прокомментировал слухи о чрезмерных расходах Прюитта 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал слухи о чрезмерных расходах главы Агентства США по охране окружающей среды (EPA) Скотта Прюитта, назвав их необоснованными.
Трамп отметил, что, хотя расходы на безопасность у Прюитта были несколько выше, чем у предшественника, Скотту Прюитту грозили смертью из-за его жестких действий в ЕРА. Относительно арендной платы президент высказался, что она приблизительно на уровне рынка. «Расходы на поездки — ОК. Скотт хорошо делает свою работу!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее Прюитта критиковали за то, что он снял квартиру в центре Вашингтона у жены лоббиста, который зарегистрирован при ЕРА. При этом Прюитт платил за квартиру 1500 долларов ежемесячно и оплачивал только те дни, когда останавливался в квартире. В результате возникли предположения о конфликте интересов, передает РИА Новости.
Средства массовой информации также писали, что для охраны Прюитта задействованы 19 человек и 19 автомобилей. А еще Прюитта критиковали за то, что он постоянно летает первым классом за счет налогоплательщиков. Ранее министр здравоохранения США Том Прайс ушел в отставку на фоне скандала с чрезмерными затратами на его авиаперелеты.
Вести.Ru: последние новости
Путин предложил Думе ратифицировать договор о партнерстве с Туркменией Ледяная война: США хотят избавиться от акций неугодных российских компаний Террорист из французского СИЗО два месяца писал в Facebook про блинчики и поэмы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй404
У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат70
Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку33
Калоев обвинил Нагиева во вранье108
Атака в Мюнстере потрясла Меркель253
Видео
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение