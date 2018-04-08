Трамп прокомментировал слухи о чрезмерных расходах Прюитта

Трамп отметил, что, хотя расходы на безопасность у Прюитта были несколько выше, чем у предшественника, Скотту Прюитту грозили смертью из-за его жестких действий в ЕРА. Относительно арендной платы президент высказался, что она приблизительно на уровне рынка. «Расходы на поездки — ОК. Скотт хорошо делает свою работу!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Прюитта критиковали за то, что он снял квартиру в центре Вашингтона у жены лоббиста, который зарегистрирован при ЕРА. При этом Прюитт платил за квартиру 1500 долларов ежемесячно и оплачивал только те дни, когда останавливался в квартире. В результате возникли предположения о конфликте интересов, передает РИА Новости