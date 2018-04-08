Благодатный огонь из Израиля доставили к Пасхальной службе во все храмы Краснодара 

Сообщается, что святыню, доставленную спецрейсом из Израиля, встретили накануне вечером в аэропорту Краснодара.
Благодатный огонь отвезли прямиком к Пасхальной службе в Екатерининский кафедральный собор. Также, прямо из аэровокзала зажженные от Благодатного огня светильники, отправили во все в храмы Краснодара, рассказали журналистам в пресс-службе
Екатеринодарской и Кубанской Епархии.
Сообщается, что Пасхальное богослужение в Екатерининском соборе началось в 23:30. Кроме того, во всех кубанских храмах православные верующие, зажигая от Благодатного огня свечи и лампады, смогли, таким образом, прикоснуться к великой святыне.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех православных с праздником Пасхи. Официальное поздравление глава Подмосковья опубликовал на своей странице в Instagram.