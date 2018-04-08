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Благодатный огонь из Израиля доставили к Пасхальной службе во все храмы Краснодара
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Благодатный огонь из Израиля доставили к Пасхальной службе во все храмы Краснодара 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сообщается, что святыню, доставленную спецрейсом из Израиля, встретили накануне вечером в аэропорту Краснодара.
Благодатный огонь отвезли прямиком к Пасхальной службе в Екатерининский кафедральный собор. Также, прямо из аэровокзала зажженные от Благодатного огня светильники, отправили во все в храмы Краснодара, рассказали журналистам в  пресс-службе
Екатеринодарской и Кубанской Епархии.
Сообщается, что Пасхальное богослужение в Екатерининском соборе началось в 23:30. Кроме того, во всех кубанских храмах православные верующие, зажигая от Благодатного огня свечи и лампады, смогли, таким образом, прикоснуться к великой святыне.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех православных с праздником Пасхи. Официальное поздравление глава Подмосковья опубликовал на своей странице в Instagram.
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