Георгий Маргвелашвили поздравил христиан с Пасхой

Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили принял участие в праздничном пасхальном богослужении в храме Святого Николая, расположенном в селе Душети . Вместе с прихожанами храма он совершил крестный ход вокруг храма. Об этом сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

По традиции Маргвелашвили обратился к верующим именно отсюда. Президент пожелал всем мира, добра и созидания.

«В этот день мы празднуем победу добра над злом. Я хочу, чтобы и мы смогли всегда смогли побеждать смелостью над страхом, добротой над жадностью, дружбой над черствостью. Всем желаю процветания», — сказал Маргвелашвили.

Сегодня в полдень Георгий Маргвелашвили нанесет визит Каталикосу— Патриарху Грузии Илие Второму и лично поздравит его с великим христианским праздником.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных верующих с приближающейся Пасхой. Главы государства отметил, что Воскресение Христово — символ торжества жизни. По его словам, Пасха объединяет «людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие».

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