Ещё
Георгий Маргвелашвили поздравил христиан с Пасхой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Георгий Маргвелашвили поздравил христиан с Пасхой 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили принял участие в праздничном пасхальном богослужении в храме Святого Николая, расположенном в селе Душети. Вместе с прихожанами храма он совершил крестный ход вокруг храма. Об этом сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.
По традиции Маргвелашвили обратился к верующим именно отсюда. Президент пожелал всем мира, добра и созидания.
«В этот день мы празднуем победу добра над злом. Я хочу, чтобы и мы смогли всегда смогли побеждать смелостью над страхом, добротой над жадностью, дружбой над черствостью. Всем желаю процветания», — сказал Маргвелашвили.
Сегодня в полдень Георгий Маргвелашвили нанесет визит Каталикосу— Патриарху Грузии Илие Второму и лично поздравит его с великим христианским праздником.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных верующих с приближающейся Пасхой. Главы государства отметил, что Воскресение Христово — символ торжества жизни. По его словам, Пасха объединяет «людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Депутаты от Кузбасса просят Цивилева поддержать выдвижение Тулеева главой регпарламента Пасха: верит ли в чудо современный человек? Письмо следователя по делу о гибели царской семьи продали в Париже
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй404
У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат70
Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку33
Калоев обвинил Нагиева во вранье108
Атака в Мюнстере потрясла Меркель253
Видео
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение