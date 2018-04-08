Успешно завершено строительство первого тоннеля на железной дороге Лхаса-Ньингчи в Тибетском АР

Лхаса, 7 апреля / Синьхуа / — Строители сегодня успешно завершили основные работы на первом тоннеле железной дороги Лхаса-Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай /. Общая длина тоннеля — 4373 м, средняя высота — 3600 м над уровнем моря. Совокупные инвестиции в железную дорогу Лхаса-Ньингчи составляют более 36 млрд юаней. Окончание строительства и сдача в эксплуатацию объекта запланированы на 2021 год. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн

Лхаса, 7 апреля /Синьхуа/ — Строители сегодня успешно завершили основные работы на первом тоннеле железной дороги Лхаса-Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Общая длина тоннеля — 4373 м, средняя высота — 3600 м над уровнем моря. Совокупные инвестиции в железную дорогу Лхаса-Ньингчи составляют более 36 млрд юаней. Окончание строительства и сдача в эксплуатацию объекта запланированы на 2021 год. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн

Лхаса, 7 апреля /Синьхуа/ — Строители сегодня успешно завершили основные работы на первом тоннеле железной дороги Лхаса-Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Общая длина тоннеля — 4373 м, средняя высота — 3600 м над уровнем моря. Совокупные инвестиции в железную дорогу Лхаса-Ньингчи составляют более 36 млрд юаней. Окончание строительства и сдача в эксплуатацию объекта запланированы на 2021 год. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн

Лхаса, 7 апреля /Синьхуа/ — Строители сегодня успешно завершили основные работы на первом тоннеле железной дороги Лхаса-Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Общая длина тоннеля — 4373 м, средняя высота — 3600 м над уровнем моря. Совокупные инвестиции в железную дорогу Лхаса-Ньингчи составляют более 36 млрд юаней. Окончание строительства и сдача в эксплуатацию объекта запланированы на 2021 год. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн