Молодые ягнята в АР Внутренняя Монголия

Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия /, 7 апреля / Синьхуа / — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань

Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия/, 7 апреля /Синьхуа/ — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань

Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия/, 7 апреля /Синьхуа/ — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань

Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия/, 7 апреля /Синьхуа/ — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань

Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия/, 7 апреля /Синьхуа/ — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань