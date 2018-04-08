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Молодые ягнята в АР Внутренняя Монголия
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Молодые ягнята в АР Внутренняя Монголия 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия/, 7 апреля /Синьхуа/ — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань
Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия/, 7 апреля /Синьхуа/ — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань
Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия/, 7 апреля /Синьхуа/ — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань
Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия/, 7 апреля /Синьхуа/ — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань
Силиньголэский аймак /Внутренняя Монголия/, 7 апреля /Синьхуа/ — В первую декаду апреля у овец в Силиньголэском аймаке /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ наступает время окота, и все скотоводы ухаживают за ягнятами. Фотографии Синьхуа/Пэн Юань
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