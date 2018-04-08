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Солнечные батареи на крышах жилых домов в провинции Чжэцзян
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Солнечные батареи на крышах жилых домов в провинции Чжэцзян 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Дэцин /пров. Чжэцзян/, 7 апреля /Синьхуа/ — В последние несколько лет в поселке Синьань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ активно продвигают установку солнечных батарей на крыши жилых домов. По состоянию на конец марта 2018 года, солнечные батареи были установлены на крышах 405 домов. Выходная мощность всех установок достигла 3363 кВт, каждый год в сеть поступает электричество, увеличивающее доходы местных жителей на более чем 400 тыс. юаней. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Дэцин /пров. Чжэцзян/, 7 апреля /Синьхуа/ — В последние несколько лет в поселке Синьань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ активно продвигают установку солнечных батарей на крыши жилых домов. По состоянию на конец марта 2018 года, солнечные батареи были установлены на крышах 405 домов. Выходная мощность всех установок достигла 3363 кВт, каждый год в сеть поступает электричество, увеличивающее доходы местных жителей на более чем 400 тыс. юаней. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Дэцин /пров. Чжэцзян/, 7 апреля /Синьхуа/ — В последние несколько лет в поселке Синьань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ активно продвигают установку солнечных батарей на крыши жилых домов. По состоянию на конец марта 2018 года, солнечные батареи были установлены на крышах 405 домов. Выходная мощность всех установок достигла 3363 кВт, каждый год в сеть поступает электричество, увеличивающее доходы местных жителей на более чем 400 тыс. юаней. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Дэцин /пров. Чжэцзян/, 7 апреля /Синьхуа/ — В последние несколько лет в поселке Синьань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ активно продвигают установку солнечных батарей на крыши жилых домов. По состоянию на конец марта 2018 года, солнечные батареи были установлены на крышах 405 домов. Выходная мощность всех установок достигла 3363 кВт, каждый год в сеть поступает электричество, увеличивающее доходы местных жителей на более чем 400 тыс. юаней. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй  Дэцин /пров. Чжэцзян/, 7 апреля /Синьхуа/ — В последние несколько лет в поселке Синьань уезда Дэцин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ активно продвигают установку солнечных батарей на крыши жилых домов. По состоянию на конец марта 2018 года, солнечные батареи были установлены на крышах 405 домов. Выходная мощность всех установок достигла 3363 кВт, каждый год в сеть поступает электричество, увеличивающее доходы местных жителей на более чем 400 тыс. юаней. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй
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