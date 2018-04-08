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Весна пришла в деревни провинции Гуйчжоу
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Весна пришла в деревни провинции Гуйчжоу 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзиньпин /пров. Гуйчжоу/, 7 апреля /Синьхуа/ — Весна в самом разгаре в дунских и мяоских деревнях уезда Цзиньпин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Цзиньпин /пров. Гуйчжоу/, 7 апреля /Синьхуа/ — Весна в самом разгаре в дунских и мяоских деревнях уезда Цзиньпин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Цзиньпин /пров. Гуйчжоу/, 7 апреля /Синьхуа/ — Весна в самом разгаре в дунских и мяоских деревнях уезда Цзиньпин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Цзиньпин /пров. Гуйчжоу/, 7 апреля /Синьхуа/ — Весна в самом разгаре в дунских и мяоских деревнях уезда Цзиньпин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
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