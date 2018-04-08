Весна пришла в деревни провинции Гуйчжоу

Цзиньпин /пров. Гуйчжоу/, 7 апреля / Синьхуа / — Весна в самом разгаре в дунских и мяоских деревнях уезда Цзиньпин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай /. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Цзиньпин /пров. Гуйчжоу/, 7 апреля /Синьхуа/ — Весна в самом разгаре в дунских и мяоских деревнях уезда Цзиньпин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Цзиньпин /пров. Гуйчжоу/, 7 апреля /Синьхуа/ — Весна в самом разгаре в дунских и мяоских деревнях уезда Цзиньпин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Цзиньпин /пров. Гуйчжоу/, 7 апреля /Синьхуа/ — Весна в самом разгаре в дунских и мяоских деревнях уезда Цзиньпин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь