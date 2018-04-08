В России завершили наземные испытания руки-манипулятора для КВС

Завершено наземное тестирование российской руки-манипулятора, которая будет установлена на поверхности Международной космической станции, рассказал «КВ» заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК) по робототехнике и роботостроению Игорь Даляев.

Сейчас на КВС используется крупная канадская грузовая рука-манипулятор Canadarm и входящий в ее составе гибкий манипулятор Dexter. К отправке в космос готовится европейская «рука» ERA.

«Завершается изготовление летного образца изделия — специализированной манипуляционной системы «Захват-Э». Первый опытный образец системы уже успешно прошел наземные испытания», — рассказал Даляев.

В рамках следующего этапа планируется протестировать «руку» в условиях открытого космоса. Для этого разработчики ждут запуска к КВС нового российского Многофункционального лабораторного модуля «Наука», на поверхности которого и планируется установить российскую руку-манипулятор. По текущим планам Роскосмоса , модуль планируется вывести на орбиту в декабре 2018 года. Вслед за его прибытием на станцию на грузовом корабле «Прогресс» доставят руку-манипулятор, а космонавты установят ее на внешней поверхности КВС.

Затем начнется сам эксперимент по тестированию системы дистанционного управления «захватом». Сидя внутри станции, с помощью ноутбука и джойстика, космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой «рукой»: схватятся за образец поручня, аналогичного тем, за которые держатся космонавты во время передвижения по внешней поверхности станции, а с помощью системы обратной связи экипаж сможет оценить усилия сжатия.

Трехрукий робот

Разработка и тестирование в условиях космоса руки-манипулятора является частью большего проекта по созданию робота-помощника космонавтов «Косморобота». Он должен содействовать экипажу при выходах в открытый космос с борта КВС: осматривать внешнюю поверхность станции, переносить грузы, подсвечивать фонарями зону работ, устанавливать и отсоединять оборудование.

«Технические решения, заложенные в «Захват-Э», активно используются при разработке «Косморобота». Результаты эксперимента позволят выявить все нюансы работы наших приводов в орбитальных условиях и учесть их при создании летных образцов», — сказал Даляев.

Для передвижения по поверхности станции у «Косморобота» будет сразу три «руки», которыми он будет цепляться за поручни.