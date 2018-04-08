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Детский футбольный матч в городе Синин
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Детский футбольный матч в городе Синин 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Синин, 7 апреля /Синьхуа/ — На фото — футбольный матч в спортивном парке города Синин между школьниками из местной начальной школы /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Хунсян
Синин, 7 апреля /Синьхуа/ — На фото — футбольный матч в спортивном парке города Синин между школьниками из местной начальной школы /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Хунсян
Синин, 7 апреля /Синьхуа/ — На фото — футбольный матч в спортивном парке города Синин между школьниками из местной начальной школы /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Хунсян
Синин, 7 апреля /Синьхуа/ — На фото — футбольный матч в спортивном парке города Синин между школьниками из местной начальной школы /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Хунсян
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