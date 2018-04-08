Детский футбольный матч в городе Синин 

Синин, 7 апреля /Синьхуа/ — На фото — футбольный матч в спортивном парке города Синин между школьниками из местной начальной школы /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Хунсян
Синин, 7 апреля /Синьхуа/ — На фото — футбольный матч в спортивном парке города Синин между школьниками из местной начальной школы /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Хунсян
Синин, 7 апреля /Синьхуа/ — На фото — футбольный матч в спортивном парке города Синин между школьниками из местной начальной школы /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Хунсян
Синин, 7 апреля /Синьхуа/ — На фото — футбольный матч в спортивном парке города Синин между школьниками из местной начальной школы /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Хунсян