В Сиане прошла традиционная церемония наступления совершеннолетия 

Сиань, 7 апреля /Синьхуа/ — В городе Сиань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ сегодня состоялась церемония наступления совершеннолетия, организованная в соответствии с древними традициями. Более 50 девушек вступили во взрослую жизнь. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо Сиань, 7 апреля /Синьхуа/ — В городе Сиань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ сегодня состоялась церемония наступления совершеннолетия, организованная в соответствии с древними традициями. Более 50 девушек вступили во взрослую жизнь. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо Сиань, 7 апреля /Синьхуа/ — В городе Сиань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ сегодня состоялась церемония наступления совершеннолетия, организованная в соответствии с древними традициями. Более 50 девушек вступили во взрослую жизнь. Фотографии Синьхуа/Лю Сяо