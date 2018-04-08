«Крылья» 34-й китайской антарктической экспедиции

Судно «Сюэлун», 7 апреля / Синьхуа / — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун

Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун

Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун

Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун

Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун

Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун