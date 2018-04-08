Ещё
«Крылья» 34-й китайской антарктической экспедиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Крылья» 34-й китайской антарктической экспедиции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун
Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун
Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун
Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун
Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун
Судно «Сюэлун», 7 апреля /Синьхуа/ — Успешно завершилась 34-я китайская антарктическая экспедиция. В течение 5 месяцев вертолеты «Сюэин-12» /"Снежный орел"/ и «Хайтунь» /"Дельфин"/ успешно помогали членам экспедиции осуществлять исследования и перевозить команду и грузы, по-настоящему став «крыльями» экспедиции. Фотографии Синьхуа/Бай Голун
ИА Синьхуа: последние новости
Китайский народ более 60 лет постоянно заботится о могиле советских летчиков-добровольцев Семья производителей традиционного чая билочунь из Сучжоу США вводят новые санкции против российских предприятий и физических лиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй396
У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат43
Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку25
Калоев обвинил Нагиева во вранье98
Атака в Мюнстере потрясла Меркель253
Видео
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение