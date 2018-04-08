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Губернатор, глава и многие другие: фоторепортаж с пасхальной службы в Ильинском кафедральном соборе
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Губернатор, глава и многие другие: фоторепортаж с пасхальной службы в Ильинском кафедральном соборе 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Православные сегодня отмечают праздник Светлого Христова Воскресенья. Ночью в храмах прошли праздничные службы. На одной из них, в Ильинском кафедральном соборе, побывал фотокорреспондент 29.ru.
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