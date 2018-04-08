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На железной дороге Лхаса-Линьчжи успешно проложен тоннель Галашань
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На железной дороге Лхаса-Линьчжи успешно проложен тоннель Галашань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лхаса, 7 апреля /Синьхуа/ — Прокладка первого тоннеля на строящемся от Лхасы участке соединяющей этот город с городом Линьчжи /Ньингчи/ железной дороги благополучно завершилась сегодня во второй половине дня.
Тоннель Галашань является важным объектом на участке Лхаса-Линьчжи железнодорожной линии Сычуань-Тибет, общая протяженность тоннеля составляет 4373 м, максимальная глубина залегания достигает 674 м, средняя высота пути над уровнем моря составляет 3600 м, климатические условия и условия ведения работ являются довольно сложными.
Общий объем инвестиций в проект железной дороги Лхаса-Линьчжи превышает 36 млрд юаней. Согласно проекту, данная линия станет однопутной электрифицированной магистралью скоростных поездов, соответствующей 1-му национальному разряду. Реализация проекта железной дороги официально началась в конце 2014 года.
По имеющейся информации, официальное начало укладки рельсов на железной дороге Лхаса-Линьчжи запланировано на вторую половину этого года. Ожидается, что строительство завершится и дорога будет введена в эксплуатацию в 2021 году. —0—
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