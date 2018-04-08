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Лучшее за день. 7 апреля
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Лучшее за день. 7 апреля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Нобелевский лауреат, спасший дочь своим открытием, японский «брайль» и стереотипы искусственного интеллекта — таков наш ночной дайджест.
Как за Нобелевскую премию можно было угодить в гестапо, как отчаявшийся ученый спас свою дочь и как от первых антибиотиков перешли к химиотерапии, рассказывает очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
Шрифт Брайля. Теперь по-японски.
Как спасти птиц от ветряных электростанций? Для начала — наблюдать!
3D-модели плывущего круглого червя — так выглядит рутинная работа биологов из Техаса.
Искусственный интеллект добрался до стереотипов. Кажется, «Скайнет» уже близко.
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