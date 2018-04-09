В Курской области дети нашли человеческие останки

При раскапывании грунта сотрудники полиции обнаружили также другие части скелета

Днём 7 апреля в Железногорске две малолетние девочки на месте строительства соседнего дома переулке обнаружили череп, соообщает «Эхо недели». Они сразу позвонили маме — известному авокату в городе, которая вызвала полицию. Сотрудники правопорядка перекопали грунт и обнаружили костные останки, которые забрали криминалисты следственного комитета

Руководитель строительной компании пояснил, что грунт был привезен из села Разветье. В настоящее время проводится проверка.