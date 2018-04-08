Что нужно сделать в Светлую седмицу

Мы встретили Пасху, и наступила Светлая седмица — продолжение праздника Воскресения. Конечно, радость очень велика, и невозможно ограничить ее одним днем. На праздничной неделе есть свои обычаи.

В храмах в Светлую Седмицу свои законы. Служатся праздничные Богослужения, день и ночь звонят колокола, освящается артос, который вкушал Сам Христос. Всю неделю открыты Царские врата. Можно видеть все, что происходит в алтаре. Распахнутые врата — символ того, что теперь Царство Небесное доступно для всех нас. С Воскресением Сына Божьего, победившего физическую смерть, для каждого открылся путь к вечной жизни духа. Кстати, психологи с тревогой отмечают, что в современном мире у людей появилось очень много страхов. Страх остаться без денег, страх заболеть, страх остаться одному — в общем кругом страхи и опасения. Но на самом деле это все разновидности одного-единственного страха: страха смерти.

В свою очередь исследования показывают, что у христиан таких страхов гораздо меньше. И понятно, почему. Воскреснув, Иисус даровал нам вечную жизнь. Мы верим, что с физической смертью жизнь не заканчивается. А, значит, и не боимся умирать. Итак, в храмах празднуют. Но отмечают Седмицу и за пределами Церкви. На этой праздничной неделе есть свои традиции, которые христиане с удовольствием соблюдают. У нашей семьи все как у всех: мы красим яйца (ох уж эта луковая шелуха, летающая по всей кухне!), мама еле дышит рядом с тестом, поставленным на куличи, муж и папа рьяно выбивают половики. Радость! Чистота! Всю неделю прибывает с нами праздничное настроение, на лице поселяется улыбка, а в сердце благодушие. Часто на этой неделе, ходим в гости родственникам и друзьям, стараемся быть более участливы и внимательны к окружающим. И по-прежнему храним себя от «всякой скверны» — злобы, раздражения, уныния. Буквально недавно вспомнилось: еще задолго до того, как я пришла в храм, и начала потихоньку разбираться в церковных таинствах, слово Пасха вызывало в душе радостный трепет. Видимо, та частичка Бога, которая заложена в каждой душе, пробивалась наружу сквозь толщи полученных к тому времени академических знаний и не всегда нужных навыков. И когда приближались пасхальные праздники, душа, еще почти не знающая Бога, пела и радовалась.

К сожалению, многие хорошие традиции этого праздника ушли в прошлое, но многие и остались. Например, моя бабушка свято хранит вот такой обычай: всю Пасхальную неделю она молится обязательно стоя, читает хвалебные молитвы и песнопения. Говорит, что Пасхальные молитвы — особенные. А дед, который всю жизнь прожил в селе, рассказывал мне о другом обычае: как только на Пасху звенели колокола, было принято разжигать костры, зажигать свечи и фонари — чтобы везде было светло как днем. Некоторые по окончании службы бежали домой разговляться: считалось, кто быстрей добежит, тот соберет больший урожай. Дедушка говорил, что раньше Пасхальные праздники отмечались 2-3 недели, и с большим размахом. Еще один не сохранившийся до наших дней пасхальный обычай — обходы всех селений прихода. Богоносцы с иконами, вслед за ними священники, дьяконы ходили по деревням, бывало и по нескольку дней — освящали куличи, служили молебны. Во время шествия к ним присоединялись селяне. Буквально радовались всем миром! Только представьте этот многодневный Крестный ход — с непрестанным праздничным пением, все нарядно одетые, устремленные в едином порыве и осененные любовью Божией.

Светлая седмица была особенным подарком незамужним девушкам. Так как она — символ начала новой жизни, то вовсю готовились к бракам. Излюбленные обычаи молодых — катание на качелях, игра «выбери невесту» (на манер «ручейка»). На Светлой неделе проходили смотрины — девушки надевали лучшие свои наряды, какое-то время стояли у церкви, а затем — катались в повозках по селу. Или играли в бачу — сбивали палками деревянные фигурки. А парни в это время подмечали, кто из девушек ловчее. Эти обычаи, к сожалению, не сохранились, но попробуйте пройти или проехать по городу на Красную Горку — станет понятно, что память об особом предназначении этого дня еще жива. Традиции, связанные с крашеными яйцами, надеюсь, не умрут никогда. Раньше они казались мне какими-то банальными. Я думала, что родители и их, на первый взгляд серьезные, гости впадают в детство устраивая бой крашенками, и трижды христосуясь в щеки. Сейчас мне нравится эта традиция. Есть в ней какое-то тепло и простая светлая радость. До сих пор остаются забавой для деток крашеные яйца. Восторг от раскрашивания сменяется весельем разнообразных яичных игр.

Заканчивается Великая седмица Фоминым воскресением. По традиции, в этот день проходили самые масштабные гуляния. Это — как бы яркая точка в праздновании Пасхи. Хорошо, что до этой точки еще целая радостная, полная света неделя! Кажется, даже погода празднует — наконец-то одарила нас теплой весной!

Даже тем, кто не часто заходит в храм на этой неделе о Светлом Воскресении напомнит колокол. Каждый удар отзывается в душе радостью, словно принося благую весть — Воскресение возможно! Помню, как знакомый священник грустно рассказывал, что сейчас многие не любят ходить в храм, когда там очень много народа. Честно: и я не люблю. Но на Пасхальной неделе это «не люблю» куда-то растворяется. Я пойду, и буду стоять, совершенно счастливая, забывшая все бытовые неурядицы в радостной и пестрой толпе, восклицая со всеми «Воистину Ворскресе!».