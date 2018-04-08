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Премьер Франции: власти страны «пойдут до конца» в реформе железнодорожной отрасли
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Премьер Франции: власти страны «пойдут до конца» в реформе железнодорожной отрасли 

ТАСС 26 минут назад
ПАРИЖ, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Франции намерены «пойти до конца» в осуществлении реформы железнодорожной отрасли, несмотря на массовые забастовки железнодорожников, недовольных планами правительства. Об этом в субботу в интервью газете Le Parisien заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Комментируя намеченные до конца июня Национальной компанией французских железных дорог (SNCF) регулярные забастовки, Филипп отметил, что от этих акций протеста страдают в первую очередь пассажиры. «Я получаю сообщения от граждан, которые поддерживают правительство, заявляя, что в этом вопросе оно должно пойти до конца. Мы это и собираемся сделать», — заявил премьер-министр.
Он отметил. что «по ряду вопросов правительство открыто для дискуссий, но некоторые темы не подлежат обсуждению», как, например, отмена особого статуса железнодорожника с причитающимися льготами и приравнивание его к обычному наемному работнику. «Я надеюсь, что в конце концов мы найдем точки соприкосновения и наладим диалог», — сказал Филипп. Премьер-министр также высоко оценил работу министра по делам транспорта Элизабет Борн, которая ведет напряженные переговоры с профсоюзами железнодорожников.
Между тем, во Франции в субботу вечером начался второй этап длительной забастовки железнодорожников. 8 апреля из— за массовых акций протеста, в которых примут участие около 35% работников SNCF, включая машинистов, контролеров, работников вокзалов по всей стране, будет работать лишь пятая часть высокоскоростных экспрессов TGV, а также треть региональных поездов Transilien.
Кроме того, с изменениями в графике в этот день будут ходить международные поезда Thalys и Eurostar. Отмечается, что особенно сильно стачка отразится на железнодорожном сообщении с такими регионами как Бургундия и Нормандия.
Предыдущая массовая забастовка железнодорожников прошла во Франции со 2 по 4 апреля. Сбои в движении поездов заставили многих французов пересесть на автомобили. На многих вокзалах страны застряли тысячи пассажиров, которые не смогли вовремя попасть на работу. Планируется, что акции протеста в общей сложности продлятся 36 дней.
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