Успеть поработать. Какие профессии могут исчезнуть в Москве

На днях Минтруд России официально упразднил профессию стенографиста. Решение было принято в связи с невостребованностью данного рода деятельности. О том, какие профессии могут исчезнуть в ближайшие годы, читайте в материале портала Москва 24.

В пресс-службе департамента труда и соцзащиты порталу Москва 24 пояснили, что в 2017 году работодатели действительно не заявляли потребности в работниках по профессии стенографиста.

"При этом на современном рынке труда города Москвы у работодателей возникает необходимость в специалистах, владеющих навыком расшифровки видео— и аудиоматериалов или стримов. Такой специалист должен владеть методикой быстрого набора текста на слух", — пояснили в ведомстве.

Сейчас работодатели чаще ищут специалистов широкого профиля, отметили в ведомстве. «В настоящее время работодателям все чаще требуются специалисты широкого профиля, например, кассир-бухгалтер, бухгалтер со знанием делопроизводства, секретарь-делопроизводитель и др. Также развитие технологий в среднесрочной перспективе может привести к низкой востребованности и исчезновению профессий бухгалтера, юриста, переплетчика, операциониста банка, почтальона билетера, копирайтера, корректора», — добавили в столичном Дептруда и соцзащиты.

В свою очередь, ведущий образовательных программ «Сколково» и руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков пояснил нам, что исчезли стенографисты только формально, «на бумаге».

Турагент и экскурсовод Профессии, которые могут в скором времени устареть, будут связаны и с туризмом. Их уничтожает, с одной стороны, развитие индивидуального, «уникального» туризма, а с другой — обилие общедоступных бесплатных интернет-сервисов, осуществляющих подбор билетов и отелей по всему миру в соответствии с желаниями и возможностями туриста. Со временем турагенты останутся только в элитном сегменте, где особой ценностью будет то, что с клиентом по индивидуальному заказу работает реальный человек, а не программа.

Экскурсоводов же могут заменить виртуальные гиды и специальные туристические программы и приложения, позволяющие сориентироваться на местности и узнать всю необходимую информацию по темам, интересующим конкретного пользователя.

Дмитрий Судаков заметил, что уже сейчас турагенты постепенно уходят на второй план, а люди занимаются индивидуальным туризмом.

Австралии, Сингапуре и Почтальон и курьер Современная тенденция — доставка посылок и покупок напрямую, от человека к человеку, минуя посредников. Причем доставка будет отдана дронам, а не курьерам. В 2016 году первые почтовые квадрокоптеры прошли успешные испытания в США Швейцарии . Правда в России недавние испытания завершились фиаско. Что касается бумажных писем, то сомнений в их архаичности нет уже, наверное, ни у кого.

Сам Судаков считает, что даже неудачные эксперименты в автоматизации почтовых отправлений ведут к развитию отрасли.

Билетер, вахтер, кассир и лифтер Уже сейчас билетные контролеры являются скорее формой почетной пенсии. По данным «Атласа», к концу 2020 году большинство граждан будет иметь электронные карты для оплаты на входах в здания и транспорт, при посещении мероприятий и так далее. А вот покупки в магазинах вообще, может быть, будут проходить через интернет-сайты.

Вахтерам также будет нечем заняться через каких-то 5-7 лет. Автоматические ключи, системы распознавания сетчатки глаза и отпечатков пальцев, которые будут использовать в служебных и жилых помещений со временем вытеснят таких работников. В развитых странах вахтеры уже стали редкостью, со временем профессия будет исчезать и в крупных российских городах. А лифтеров заменят интеллектуальные системы управления, которые будут заниматься обслуживанием и ремонтом лифтов.

При этом председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев считает, что эти профессии полностью не исчезнут.

Водитель такси и машинист C развитием беспилотного автомобильного транспорта таксисты в течение следующих 15–20 лет в крупных городах постепенно будут замещаться интеллектуальными системами управления, встроенными в машины. А машинисты могут остаться не у дел, в первую очередь, на поездах линий метрополитена и на грузовых подвижных составах благодаря тем же беспилотным системам. Человек же будет нужен только при возникновении форс-мажорных ситуаций.

Однако руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков считает, что данные профессии еще не скоро устареют. По его мнению, по автопилотам пока остаются не решенные вопросы.

Журналист и копирайтер И даже тех, кто пишет материалы на портале Москва 24, через лет 20 могут полностью заменить компьютерные программы. Уже сейчас программы перевода речи в текст и программы по написанию текстовых документов позволяют во многом автоматизировать эту творческую профессию. Любительские репортажи и блоги, телеграм-каналы начинают конкурировать с теле-, радио— и печатными журналистами ведущих СМИ. В скором времени искусственный интеллект сможет на 95% решать задачи, связанные с журналистикой.

Но при этом Дмитрий Судаков считает, что при всем развитии IT авторская журналистика останется в будущем.