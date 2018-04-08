Слуцкий: первое заседание межпарламентской комиссии с Ираном может пройти в Волгограде

"В понедельник спикеры Госдумы и Меджлиса, Вячеслав Володин и Али Лариджани, планируют подписать регламент комиссии высокого уровня, которая будет создана между парламентами России и Ирана. Это станет новым форматом парламентского содействия развитию экономики, инвестициям, развитию сотрудничества в сфере международной политики", — сказал Слуцкий, напомнив, что вечером в воскресенье парламентская делегация во главе с председателем Госдумы прибывает в Тегеран.

"Когда позволит график господина Лариджани, может быть в сентябре или октябре, мы предложим провести первое заседание в Волгограде — в одном из самых экономически интересных регионов России", — добавил глава комитета.

Одновременно Слуцкий заверил, что Россия «приветствует волю Меджлиса по становлению Ирана первым государством вне постсоветского пространства, которое может присоединиться к Евразийскому экономическому союзу ». «В рамках сотрудничества с ЕАЭС уже сняты ряд препятствий, в частности по поставкам пшеницы. Думаю, что в ближайший год-два мы сумеем существенно увеличить размер взаимного товарооборота», — заключил Слуцкий.