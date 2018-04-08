Пасхальная неделя: как ее прожить православному

Наступила Светлая седмица — продолжение праздника Пасхи. На праздничной неделе есть свои традиции.

Христос Воскресе!

Светлая седмица наступает в первый день Пасхи, в воскресенье, именуемое Неделей. Окончено время плача и скорби, все православные ликуют и славят Господа. Богослужения во время Светлой Седмицы до Светлой субботы происходят при открытых Царских вратах в знак того, что Христос открыл для верующих двери Царствия Небесного. До Вознесения Господня на престоле будет находиться плащаница, которая символизирует пребывание Спасителя на земле на протяжении 40 дней после Воскресения. Всю неделю звучит колокольный звон, который по поверьям в эти дни способен излечить от болезней и недугов. По древней традиции любой мог, забравшись на колокольню, поделиться своей пасхальной радостью, ударив в колокол.

Пасхальные молебны

В понедельник люди продолжают христосоваться, приветствуя друг друга словами «Христос Воскресе!» и скрепляя радость свою троекратным поцелуем. В этот день начинаются Пасхальные молебны, которые представляют собой не только крестный ход прихожан во главе со священником, но и обход домов с крестом и иконами. Участники молебнов символизируют Ангелов, принесших весть о Воскрешении Господа. В народе люди, совершающие пасхальные молебны, именовались «богоносами» или «заветниками». Часто «богоносами» становились пожилые люди или те, кто хотел вымолить прощение грехов, уповая на милость Господню. Одни просили исцеление от болезней, другие — избавление сына от забора в рекруты, третьи — прекращение мужниного пьянства и его побоев.

Купальница

Любил на Светлой седмице народ и погулять. В Сибири, например, с этого дня начинались молодецкие забавы: городки, лапта, бобки и, конечно же, игры с неизменным пасхальным атрибутом — яйцом. В Ярославской губернии девушки в этот день ходили на церковную площадь «пряники ловить» — красавицы становились в круг, а парни бросали в них конфеты, пряники и прочие сладости. Впрочем, забавы — забавами, а пропустить церковное богослужение — дело немыслимое. В этот день всех проспавших заутреню по старой русской традиции обливали ледяной водой. В указе Синода от 1721 года можно найти даже строгий запрет на это «непотребство», которое «происходит от невежд». Простому народу праздничная забава, а вред, по мнению церковников, наносит не только здоровью, но и жизни: одни тонут, другие разбиваются, а «сонных и хмельных внезапно облиянием ума лишают».

Хороводница

Со среды девушки начинали водить первые хороводы, которые продлятся до Красной горки (Фомина воскресенья). Не явиться на хоровод без уважительной причины считалось грехом, нарушением правил, за что можно было заслужить не только порицание общества, но и обречь себя на безбрачие, бездетность или раннее вдовство. Молодежь затевала в этот день гуляния, которые проходили на специально отведенных местах и с обязательным присутствием зрителей. Пожилые женщины и мужчины не вмешивались в игры, но с интересом следили за их ходом, высказывая одобрение или порицание гуляющим.

Семейные узы В Евангелие сказано, что именно в четверг пришел к Христу фарисей Никодим, которому Господь поведал о духовном рождении свыше и о Таинстве крещения. Вторая половина Пасхальной недели особенно торжественно отмечалась молодоженами и их родней. Во Владимирской губернии в четверг молодые отправлялись христосоваться к тестю и теще — гости засиживались обычно денька два-три, после чего родители приглашались в дом к молодым. Это становилось неким символом, что настало время переходить на новый этап семейной жизни и становится полноправными хозяевами своего дома.

Прощание с колоколами

В пятницу, во время совершения празднований иконы Божией Матери «Живоносный источник», после литургии происходит малое освящение воды. Люди в этот день ходили «прощаться» с колоколами, потому что уже завтра их неумолкающий звон прекратится. С особенным вниманием православные относились к нищим, сирым и убогим, раздавая им освященные в Пасху Дары. По преданию от Пасхи до Вознесения Христос вместе с апостолами странствует по земле в нищенском одеянии, испытывая людское милосердие. Совершенные благие дела на Пасхальной неделе становились для большинства хорошим началом милосердных поступков на протяжении всего года.

Артос