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Павел Басинский: Горький — фигура масочная
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Павел Басинский: Горький — фигура масочная 

Газета.Ru 44 минуты назад
Писатель Павел Басинский рассказал, почему Бунин подозревал Горького в наигранности.
"Писатели часто друг друга не любят. Но если бы «бурлак» не опубликовал «Антоновские яблоки», мы бы долго не узнали об аристократе Иване Алексеевиче. Конечно, Горький — фигура масочная, это вообще характерно для модерна. Носил косоворотку, делал вид, что «прост».
И при этом был великолепно образован: среди студентов Казанской духовной семинарии парень из пекарни народника Деренкова был легендой: разносит по утрам булочки и рассуждает о Марксе, Шопенгауэре, Лаврове.
Вырваться из толпы, не слиться с массой для Алеши Пешкова было делом принципа, как раз об этом его повесть «В людях»", — цитирует его слова газета «Известия».
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