Ещё
В квартире у наехавшего на толпу в Мюнстере нашли автомат Калашникова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В квартире у наехавшего на толпу в Мюнстере нашли автомат Калашникова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сотрудники полиции во время обыска квартиры водителя, наехавшего на толпу в Мюнстере, нашли автомат Калашникова, сообщает Bild.
В настоящее время следователи изучают оружие.
Также сообщается, что в автомобиле мужчины были обнаружены петарды.
Ранее сообщалось, что полиция обнаружила подозрительный предмет в фургоне, который въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере.
Фургон въехал в толпу посетителей кафе в Мюнстере. В результате, по предварительным данным, погибли три человека, более 30 пострадали. Полиция подтвердила, что водитель фургона покончил с собой.
Газета.Ru: последние новости
Роналду забил "Ювентусу" с высоты 2,23 метра Британия обвинила Россию в отравлении Скрипаля на основании разведданных Чупраков и голландцы проинспектировали готовность "Ядрово" к дегазации
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля158
Экипаж «Норда» заблокирован в украинском пункте пропуска128
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй436
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре56
США обвинили Россию в возможной химатаке в Сирии29
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение