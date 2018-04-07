В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга началось главное Пасхальное богослужение

Его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Губернатор Евгений Куйвашев присоединился к празднующим горожанам.

А в полночь рейсом из Тель-Авива в столицу Урала привезли благодатный огонь. Святыню уже из Екатеринбурга доставят в храмы и области.

В начале Божественной литургии верующие совершили вокруг собора крестный ход. Днем он пройдет по центру Екатеринбура, поэтому улицы перекроют.

Мы рассказывали, где в Екатеринбурге купить кулич, когда пройдут службы и сколько можно съесть яиц. А если хотите сами его испечь — вот пошаговая инструкция от шеф-повара.

А еще сегодня для верующих пустят бесплатные автобусы до Ганиной Ямы.