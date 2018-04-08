Комментатор Орлов сообщил о возможном уходе президента «Локомотива» в «Зенит»

"Разговоры о возможном приходе Геркуса в «Зенит» ходят. Я уже об этом слышал. Но если он станет чемпионом с «Локомотивом», то разве уйдет оттуда? Для этого надо самоубийцей быть. Пожелаем Илье успехов, чтобы он довел свою работу. Он петербуржец и всегда болел за «Зенит», этого даже не скрывает. Но работает в «Локомотиве» весьма неплохо", — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

Илья Геркус стал президентом «Локомотива» в августе 2016 года. В текущем сезоне «железнодорожники» после 23-х матчей возглавляют турнирную таблицу чемпионата России , имея в своем активе 49 очков.