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В Южной Каролине депутаты предложили штату отделиться от США
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В Южной Каролине депутаты предложили штату отделиться от США 

РИА Новости 13 минут назад
ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Три депутата-республиканца в Южной Каролине внесли в палату представителей штата законопроект, который позволит штату рассмотреть отделение от США, если федеральные власти начнут конфисковывать у южнокаролинцев оружие.
Шансы на принятие закона легислатурой штата и на его подписание губернатором оцениваются как нулевые, так что данный шаг можно рассматривать как чисто символический.
"Если федеральное правительство конфискует законно приобретенное в штате оружие, Генеральная ассамблея штата должна собраться, чтобы рассмотреть возможность отделения от США, основываясь на неконституционном нарушении Второй поправки к Конституции федеральным правительством", — говорится в законопроекте номер 5271 палаты представителей Южной Каролины.
Депутаты не пояснили, почему они считают, что правительство собирается конфисковывать у жителей штата оружие.
Южная Каролина в 1860 году стала первым штатом, отделившимся от США из-за разногласий по рабству. После отделения 11 штатов произошла гражданская война северных штатов против южных, завершившаяся в 1865 году победой северян. С тех пор успешных попыток отделиться от США не было. Конституция США не упоминает сецессию штатов, однако вердикты Верховного суда предполагают, что односторонний выход штата из состава США может противоречить законодательству страны.
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