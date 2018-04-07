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В Ленинградском зоопарке белые медведи открыли купальный сезон
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В Ленинградском зоопарке белые медведи открыли купальный сезон 

Мир24 21 минуту назад
Фото: Мир24
В Северной столице белые медведи Ленинградского зоопарка открыли купальный сезон. В размороженный бассейн стремглав бросилась медвежонок Хаарчаана. Забавное видео опубликовали в соцсети сотрудники зверинца.
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Бабушка Хаарчааны — медведица Услада — также с удовольствием окунулась в воду, после чего понежилась под солнечными лучами.
Медвежонок Хаарчаана появилась на свет у белых медведей Колыманы и Ломоносова. Малышка родилась в ноябре прошлого года в зоопарке «Орто Дойду» в Якутии. Спустя месяц ее перевезли в Петербург к бабушке Усладе. С якутского имя Хаарчаана переводится как «снежинка».
Несколько дней назад в Московском зоопарке, почувствовав весну, проснулись белогрудые ежи. В первые недели после спячки, зверьки наиболее активны. Все их силы направлены на поиск пищи, поскольку за зиму они тратят почти все свои жировые запасы.
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