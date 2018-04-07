Нюша беременна? Фанаты опубликовали видеодоказательство

Нюша (27) вышла замуж за своего возлюбленного, президента Международной федерации студенческого спорта, Игоря Сивова (37) в августе прошлого года. Торжество прошло на Мальдивах и затянулось аж на три дня. С тех пор преданные фанаты ждут новостей о пополнении в семье звезды.

И вот, вчера в Сети появилось видео с концерта певицы. Поклонники Нюши уверены: она в положении. Дело в том, что для выступления звезда выбрала топ с бахромой и джинсовые шорты. И во время танцев можно заметить округлившийся животик, особенно, когда артистка поворачивается боком.

Выбирать своё❤ #Нюша

Публикация от @ nyusha_dobro

7 Апр 2018 в 1:48 PDT Сама Нюша на слухи не реагирует и делится фотографиями с плоским живот.

Кому верим?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nyusha-beremenna-fanaty-opublikovali-videodokazatelstvo/