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Нюша беременна? Фанаты опубликовали видеодоказательство
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Нюша беременна? Фанаты опубликовали видеодоказательство 

Peopletalk 22 минуты назад
Фото: Peopletalk
Нюша (27) вышла замуж за своего возлюбленного, президента Международной федерации студенческого спорта, Игоря Сивова (37) в августе прошлого года. Торжество прошло на Мальдивах и затянулось аж на три дня. С тех пор преданные фанаты ждут новостей о пополнении в семье звезды.
И вот, вчера в Сети появилось видео с концерта певицы. Поклонники Нюши уверены: она в положении. Дело в том, что для выступления звезда выбрала топ с бахромой и джинсовые шорты. И во время танцев можно заметить округлившийся животик, особенно, когда артистка поворачивается боком.
Выбирать своё❤ #Нюша
Публикация от @ nyusha_dobro
7 Апр 2018 в 1:48 PDT  Сама Нюша на слухи не реагирует и делится фотографиями с плоским живот.
Кому верим?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nyusha-beremenna-fanaty-opublikovali-videodokazatelstvo/
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