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Курская область. Администрацию Суджи просят убрать баннер с рекламой наркотиков
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Курская область. Администрацию Суджи просят убрать баннер с рекламой наркотиков 

Курские известия 32 минуты назад
Фото: Курские известия
Билборд на центральной площади города установили по указанию Дома культуры, а неизвестные граждане дополнили его информацией о том, где приобрести дурман
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в нарушение требований законодательства о рекламе и антинаркотического законодательства собственник рекламной конструкции мер к удалению вредоносной информации с щита не принял. Поэтому прокурор района внёс представление главе Суджанского района о незамедлительном устранении выявленных нарушений.
Информацию о распространителях наркотиков направили начальнику ОМВД России по Суджанскому району для проведения проверки.
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