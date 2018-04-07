Курская область. Администрацию Суджи просят убрать баннер с рекламой наркотиков

Билборд на центральной площади города установили по указанию Дома культуры, а неизвестные граждане дополнили его информацией о том, где приобрести дурман

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в нарушение требований законодательства о рекламе и антинаркотического законодательства собственник рекламной конструкции мер к удалению вредоносной информации с щита не принял. Поэтому прокурор района внёс представление главе Суджанского района о незамедлительном устранении выявленных нарушений.