Орлов: Манчини делает замечания только русским, Паредесу — ни разу

«Клуб не должен был допустить ситуацию, что так обидели Олега Шатова , который сегодня навзрыд плакал. Навзрыд! Это был нервный срыв. Это работа «Зенита», это лежит на совести нынешних руководителей. Это не просто просчёт — мы кому-то поверили. Ребята, вы все вместе. Вы должны создать хорошую обстановку внутри команды. А сейчас что? Паредес всё время называется ведущим игроком, ему дают записки. А он ведущий игрок? Он сегодня уже девятую карточку получил. И за что? Паредес — игрок опорной зоны, Шатов от него был в 5-7 метрах, а он за ним не побежал. Тот принял мяч и спокойно направил его в угол. Где был Паредес? Манчини никогда не делал Леандро замечаний на тренировках. Он и сегодня не сказал, что это вина Паредеса. Роберто не делает замечаний аргентинцам, делает замечания только русским. Всё разломано, и за этим надо следить клубу. Всё упущено, всё очень сильно запущено.

Манчини спросили об отставке. Он сказал: «Я всегда боролся и буду бороться до конца». Роберто не из тех людей, кто скажет честно: «Да, я ничего не сделал. Пожалуйста, я готов к отставке». Он так не скажет, не из той породы. Но это его личные проблемы. Манчини потратил 70 млн Главный закопёрщик его покупок — Чинквини. Они вдвоём фактически и руководят «Зенитом», а Фурсенко — в стороне. Он сказал, что из-за одного матча не будет менять свои технические решения. Но ты покажи результат. Где Жулиано, где Мак? Если летом возвратят всех игроков из аренды, то никого приобретать не надо, можно выбрать из имеющихся. Но выбирать, конечно, должен другой человек», — сказал Орлов в передаче «ГСО Live».