Юлия Началова рассказала о работе с легендарным музыкантом Кенни Джи

Известная певица Юлия Началова опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме архивную фотографию с легендарным саксофонистом Кенни Джи . Артистка также решила рассказать, что же связывало их в то время и почему они оказались вместе на снимке.

Многие звезды российского шоу-бизнеса периодически хвалятся перед своими подписчиками снимками с артистами мировой величины. Так же недавно поступила певица, артистка и телеведущая Юлия Началова, которая опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой компанию ей составил знаменитый американский музыкант Кенни Джи. При этом женщина поделилась с подписчиками историей и о совместном их творчестве. «Однажды в Лос-Анджелесе … С великим музыкантом Кенни Джи, когда мы вместе работали над двумя моими песнями, где Кенни виртуозно сыграл со мной дуэтом»

Что примечательно, большинство комментариев под этой публикацией исполнительницы были направлены не в ее адрес, а в адрес Кенни. Музыкант, известный во всем мире своей потрясающей игрой, удостоился множества комплиментов от подписчиков поп-певицы, которые тут же вспомнили его композиции. «Очень люблю его музыку!» «Очень круто!» «О! Я был ещё мальчиком, смотрел телевизор, в рекламе гудков была его „Havana“. Я ее потом не успел запомнить, ни исполнителя, ни композицию. Стал вспоминать, искать, не нашёл в инете. Прошло много лет, эта прекрасная композиция заиграла в маршрутке, недавно, и я наконец-то нашёл ее! Теперь я знаю, что это Kenny G и его „Havana“!» «Музыка, конечно, 1996, но я родился в 1998, а услышал где-то в 2006-2007…» «Это шедеврально!» «Крутой музыкант!» Кстати, некоторые отметили и тот факт, что Юлии посчастливилось в свое время поработать с саксофонистом. Они заявили, что таланты притягиваются, но личность Кенни все же имеет больший вес в мире музыки.

А некоторое время назад Началова порадовала поклонников переменами во внешности. Женщине наконец удалось похудеть, однако некоторые решили, что на фото Юлии результат не работы над собой, а применения фотошопа.