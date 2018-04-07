Ещё
Юлия Началова рассказала о работе с легендарным музыкантом Кенни Джи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юлия Началова рассказала о работе с легендарным музыкантом Кенни Джи 

Eva.ru 46 минут назад
Фото: Eva.ru
Известная певица Юлия Началова опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме архивную фотографию с легендарным саксофонистом Кенни Джи. Артистка также решила рассказать, что же связывало их в то время и почему они оказались вместе на снимке.
Многие звезды российского шоу-бизнеса периодически хвалятся перед своими подписчиками снимками с артистами мировой величины. Так же недавно поступила певица, артистка и телеведущая Юлия Началова, которая опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой компанию ей составил знаменитый американский музыкант Кенни Джи. При этом женщина поделилась с подписчиками историей и о совместном их творчестве. «Однажды в Лос-Анджелесе … С великим музыкантом Кенни Джи, когда мы вместе работали над двумя моими песнями, где Кенни виртуозно сыграл со мной дуэтом»
Что примечательно, большинство комментариев под этой публикацией исполнительницы были направлены не в ее адрес, а в адрес Кенни. Музыкант, известный во всем мире своей потрясающей игрой, удостоился множества комплиментов от подписчиков поп-певицы, которые тут же вспомнили его композиции. «Очень люблю его музыку!» «Очень круто!» «О! Я был ещё мальчиком, смотрел телевизор, в рекламе гудков была его „Havana“. Я ее потом не успел запомнить, ни исполнителя, ни композицию. Стал вспоминать, искать, не нашёл в инете. Прошло много лет, эта прекрасная композиция заиграла в маршрутке, недавно, и я наконец-то нашёл ее! Теперь я знаю, что это Kenny G и его „Havana“!» «Музыка, конечно, 1996, но я родился в 1998, а услышал где-то в 2006-2007…» «Это шедеврально!» «Крутой музыкант!» Кстати, некоторые отметили и тот факт, что Юлии посчастливилось в свое время поработать с саксофонистом. Они заявили, что таланты притягиваются, но личность Кенни все же имеет больший вес в мире музыки.
А некоторое время назад Началова порадовала поклонников переменами во внешности. Женщине наконец удалось похудеть, однако некоторые решили, что на фото Юлии результат не работы над собой, а применения фотошопа.
Eva.ru: последние новости
«Сплошной антисекс»: украшение Ксении Собчак приняли за прыщ «Могла бы платье надеть»: Ольга Рапунцель выписалась из роддома «Какая экзотика»: Николай Басков отправился на Мальдивы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй293
Калоев обвинил Нагиева во вранье38
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США114
В Кузбассе произошло новое ЧП1
Мужчина четыре часа умирал в 100 метрах от больницы129
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение