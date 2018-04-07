К Пасхе в Екатеринбург привезли благодатный огонь из Иерусалима 

Сегодня в Екатеринбург прибыл благодатный огонь из Иерусалима. Традиционно этот этап предваряет празднование православного праздника Пасхи, об этом сообщает в воскресенье, 8 апреля, «АиФ-Урал».
Самолет с благодатным огнем приземлился на уральскую землю в 23.45, после четырех часов полета. В пути паломников развлекали палестинские барабанщики, которые в это воскресенье примут участие в крестном ходе от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови.
Первым после посадки из самолета вышел настоятель Храма-на-Крови Михаил Миняйло вместе со священнослужителями. «Христос Воскресе», — поприветствовал он работников аэропорта и сотрудников таможни.
На выходе из зеленого коридора благодатный огонь ждали десятки верующих. После приветствия отец Максим отправился завершать свою миссию по передаче огня в церкви и храмы Свердловской области на празднование Пасхи.
Напомним, поездка уральских паломников в Иерусалим за благодатным огнем продлилась три дня. За это время верующие окунулись в реку Иордан, посетили Гефсиманский сад, где, согласно легенде, Иисус Христос молился последний раз перед смертью, а также службу в Русском православном женском монастыре.
Там же, в Иерусалиме, многочисленную группу паломников из Среднего Урала встретил дрессировщик кошек Юрий Куклачев. Артиста верующие встретили во время прохождения по крестному пути Иисуса Христа, на финише маршрута у Храма гроба Господня.