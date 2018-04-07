Путин выразил соболезнования Меркель и Штайнмайеру в связи с трагедией в ФРГ

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава РФ передал слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ранее Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с ЧП в Германии.