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Путин выразил соболезнования Меркель и Штайнмайеру в связи с трагедией в ФРГ
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Путин выразил соболезнования Меркель и Штайнмайеру в связи с трагедией в ФРГ 

Москва24 56 минут назад
Фото: Москва24
Как сообщает пресс-служба Кремля, глава РФ передал слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее Ростуризм призвал россиян к осторожности в связи с ЧП в Германии.
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