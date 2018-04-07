На юге Польши общественники отреставрировали кладбище советских солдат 

На юге Польши общественная организация «Курск» отреставрировала кладбище в Прошовицах, где захоронены более 600 солдат Красной армии. Об этом в своём Facebook сообщил руководитель организации Ежи Тыц.
«С удовольствием объявляю, что сегодня содружество «Курск» закончило ремонт советского кладбища в Прошовицах», — отметил он.
На памятной табличке у входа на кладбище написано, что там похоронен 641 солдат Красной армии, которые погибли в январе 1945 года в ходе освобождения Польши.
Ранее стало известно, что вандалы осквернили кладбище советских солдат в Варшаве.