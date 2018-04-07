Жителям тонущих домов в Волгоградской области начнут давать компенсации с понедельника

Первые компенсации жителям затопленных домов в Волгоградской области выдадут уже в понедельник.

— За несколько дней эксперты посмотрели около 400 домов и оценили ущерб больше 140 из них, — уточнила председатель областного комитета социальной защиты населения Лилия Заботина. — Первые выплаты начнутся с понедельника. Вместе с этим комиссия помогает собрать документы на материальную помощь.

Жители затопленных районов получат не больше 50 тысяч рублей из областного бюджета. Сельчанам, потерявшим бытовую технику, мебель и даже котлы, обещают и выплаты из резервного фонда.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что самыми проблемными по-прежнему остаются Еланский и Новоаннинский районы. Под угрозой затопления оказался и Жирновский район.