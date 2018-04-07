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Жителям тонущих домов в Волгоградской области начнут давать компенсации с понедельника
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Жителям тонущих домов в Волгоградской области начнут давать компенсации с понедельника 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Первые компенсации жителям затопленных домов в Волгоградской области выдадут уже в понедельник.
— За несколько дней эксперты посмотрели около 400 домов и оценили ущерб больше 140 из них, — уточнила председатель областного комитета социальной защиты населения Лилия Заботина. — Первые выплаты начнутся с понедельника. Вместе с этим комиссия помогает собрать документы на материальную помощь.
Жители затопленных районов получат не больше 50 тысяч рублей из областного бюджета. Сельчанам, потерявшим бытовую технику, мебель и даже котлы, обещают и выплаты из резервного фонда.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что самыми проблемными по-прежнему остаются Еланский и Новоаннинский районы. Под угрозой затопления оказался и Жирновский район.
V1.ru ведет онлайн-трансляцию, в которой собирает все последние новости о волгоградском наводнении.
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