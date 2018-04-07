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Глюк'OZA пропустила свой юбилей
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Глюк'OZA пропустила свой юбилей 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
В интервью авторитетному российскому издательству Женщина рассказала, что совершенно потеряла счет времени из-за своего насыщенного графика. Даже 15-летний юбилей творческой деятельности прошел бы незамеченным, если бы певицу с этой датой не поздравил один из журналистов. Женщина призналась, что не задумывалась о праздновании этого юбилей в отличие от многих отечественных звезд, стремящихся устраивать невероятные шоу.
Наталья рассказала о своих планах, связанных не только с музыкой. Женщина, с годами становящаяся только привлекательнее, решила развивать личный влог о красоте. Ионова также не собирается бросать успешно начатую в прошлом году карьеру в кино. В 2017 на экраны вышла комедия «Бабушка легкого поведения», где Наталье досталась роль Любы. Певица будет сниматься в продолжении фильма. По словам исполнительницы, 15 лет для нее не является каким-либо рубежом, когда можно сесть и подвести итог. На самом деле, в это время все интересное только начинается.
Поклонники поддержали звезду: «Наташа, ты умница! Какая шикарная фотография! Верно сказано, что все только начинается! Все самое интересное впереди! Ждём с нетерпением съёмок 2 части „бабушки“. Успехов! Мы всегда с тобой».
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