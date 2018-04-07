Премьер Словакии попросил спецслужбы проверить его окружение

ПРАГА , 7 апр — РИА Новости . Новый словацкий премьер Петер Пеллегрини попросил спецслужбы проверить лиц, работающих в его окружении в связи с подозрениями, что некоторые из недавно уволившихся из аппарата правительства сотрудников поддерживали связь с итальянской мафией.

Политический кризис потряс Словакию после убийства 21 февраля журналиста Яна Куциака , который занимался расследованиями связей политиков с преступным миром, в том числе, с представителями итальянской мафии. После массовых протестов населения и критики со стороны президента Андрея Киски и оппозиционных партий вынуждены были покинуть свои посты ряд сотрудников правительственного аппарата, глава МВД , а затем и премьер Роберт Фицо . Реорганизованное правительство возглавил Петер Пеллегрини, занимавший до этого пост вице-премьера.

"Я использую все имеющиеся у меня возможности, чтобы получить от спецслужб данные о том, был ли бывший премьер (Фицо) проинформировал о работе в его канцелярии людей, имевших контакты с представителями итальянской мафии в Словакии", — сказал Пеллегрини в телепередаче «Субботние диалоги».

Он также добавил, что намерен добиться прохождения специальной проверки нынешними сотрудниками аппарата правительства.

"Я поручил руководителю моей канцелярии, чтобы каждый из работающих здесь сотрудников прошел проверку соответствующего уровня", — сказал премьер.