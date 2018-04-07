Ещё
Премьер Словакии попросил спецслужбы проверить его окружение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Словакии попросил спецслужбы проверить его окружение 

РИА Новости 1 час назад
ПРАГА, 7 апр — РИА Новости. Новый словацкий премьер Петер Пеллегрини попросил спецслужбы проверить лиц, работающих в его окружении в связи с подозрениями, что некоторые из недавно уволившихся из аппарата правительства сотрудников поддерживали связь с итальянской мафией.
Политический кризис потряс Словакию после убийства 21 февраля журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями связей политиков с преступным миром, в том числе, с представителями итальянской мафии. После массовых протестов населения и критики со стороны президента Андрея Киски и оппозиционных партий вынуждены были покинуть свои посты ряд сотрудников правительственного аппарата, глава МВД, а затем и премьер Роберт Фицо. Реорганизованное правительство возглавил Петер Пеллегрини, занимавший до этого пост вице-премьера.
"Я использую все имеющиеся у меня возможности, чтобы получить от спецслужб данные о том, был ли бывший премьер (Фицо) проинформировал о работе в его канцелярии людей, имевших контакты с представителями итальянской мафии в Словакии", — сказал Пеллегрини в телепередаче «Субботние диалоги».
Он также добавил, что намерен добиться прохождения специальной проверки нынешними сотрудниками аппарата правительства.
"Я поручил руководителю моей канцелярии, чтобы каждый из работающих здесь сотрудников прошел проверку соответствующего уровня", — сказал премьер.
Погибший журналист Ян Куциак писал в своих материалах, в частности, что секретарь Совета безопасности республики Вилиам Ясань и главный советник премьера Фицо — 30-летняя Мария Трошкова, в прошлом участница конкурсов красоты и фотомодель журналов для мужчин, работали ранее в одной фирме с представителями итальянской мафии в Словакии и позднее поддерживали с ними связь. Вскоре после убийства Куциака оба они уволились из аппарата правительства.
РИА Новости: последние новости
В ГД внесли проект о праве голосовать на выборах в Госдуму на любом участке Польские общественники отремонтировали кладбище советских солдат Адвокат Пучдемона заявил, что всегда верил в немецкое правосудие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй293
Калоев обвинил Нагиева во вранье38
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США114
В Кузбассе произошло новое ЧП1
Мужчина четыре часа умирал в 100 метрах от больницы132
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение