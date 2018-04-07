Корейцы создали спасающего от одиночества робокота

Южнокорейские разработчики выпустили нового робота‐кота, похожего на персонажа мультфильмов режиссера Хаяо Миядзаки. Котик помогает молодежи преодолеть барьеры в общении и спасает от одиночества. О новом гаджете рассказал сайт The Verge.

Устройство по имени Фрибо должно помочь молодым людям чаще общаться между собой. Робот против одиночества и сам намекнет, что ваш друг слишком долго сидит один, однако такая осведомленность пугает пользователей.

Фрибо объединяет своих склонных к одиночеству пользователей в «виртуальное жизненное пространство». С помощью специальных датчиков робот анализирует активность в квартире. Например, электрокот поймет, если хозяин вернется домой, откроет дверцу холодильника или включит в комнате свет.

На каждое активное действие Фрибо рассылает друзьям уведомления вроде: «Ого! Твой друг открыл дверь». Друзья могут отреагировать через своих «котов» — позвонить или узнать как прошел день.