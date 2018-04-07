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Корейцы создали спасающего от одиночества робокота
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Корейцы создали спасающего от одиночества робокота 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Южнокорейские разработчики выпустили нового робота‐кота, похожего на персонажа мультфильмов режиссера Хаяо Миядзаки. Котик помогает молодежи преодолеть барьеры в общении и спасает от одиночества. О новом гаджете рассказал сайт The Verge.
Устройство по имени Фрибо должно помочь молодым людям чаще общаться между собой. Робот против одиночества и сам намекнет, что ваш друг слишком долго сидит один, однако такая осведомленность пугает пользователей.
Фрибо объединяет своих склонных к одиночеству пользователей в «виртуальное жизненное пространство». С помощью специальных датчиков робот анализирует активность в квартире. Например, электрокот поймет, если хозяин вернется домой, откроет дверцу холодильника или включит в комнате свет.
На каждое активное действие Фрибо рассылает друзьям уведомления вроде: «Ого! Твой друг открыл дверь». Друзья могут отреагировать через своих «котов» — позвонить или узнать как прошел день.
Ранее кибернетик Джозеф Браун отметил, что человечество бросило силы на производство робототехники из‐за потребности в рабах.
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