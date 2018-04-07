СМИ: кота Скрипаля сожгли из огнемета

Как сообщили СМИ, кота бывшего полковника военной разведки Сергея Скрипаля , которого усыпили после проверки в химлаборатории, сожгли из огнемета, а не кремировали. Это назвали «дикостью в духе Средневековья».

В эфире телевизионного канала «Россия 24» сообщили, что кот, живший в доме экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, был сожжен из огнемета. Как рассказал ведущий, черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк не просто подвергли эвтаназии вместо того, чтобы отправить животное на реабилитацию, его сожгли, причем не в специализированном крематории, а при помощи огнемета. По словам ведущего, это «дикость в духе Средневековья», когда животных черного цвета считали приспешниками нечистой силы или пособниками ведьм и сжигали их на кострах.

Напомним, в доме Скрипаля жили кот и морские свинки. Как выяснилось 6 апреля, все животные погибли. Свинки скончались в результате обезвоживания, так как дом был опечатан, и в течение нескольких суток туда никто не мог проникнуть, а кота нашли в состоянии сильного стресса. Животное отправили в военную химическую лабораторию в Портон-Дауне, а потом ветврач решил, что следует усыпить кота, чтобы прекратить его страдания. Также уточнялось, что всех животных кремировали, так как имелись опасения, что они могут быть заражены опасным химическим веществом, которым отравили бывшего разведчика.

Зоозащитников возмутила ситуация с гибелью животных Скрипаля. Возглавляющая общество защиты животных PETA Элиза Аллен выступила с обвинением в случившемся в адрес британских властей, потребовав, чтобы правоохранители расследовали данную ситуацию. По мнению представительницы организации, власти не имели права опечатывать дом, не убедившись, что внутри не осталось живых существ.

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