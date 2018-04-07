Что делали русские на Пасхальной неделе

Святая Пасхальная неделя похожа на один праздничный день, радостный и светлый — по преданиям, солнце после воскресения Христова зашло только на восьмые сутки. Недаром в народе неделю именуют Радостной, Красной, Великоденской, а каждый из ее дней — Светлым.

В храмах в Светлую Седмицу свои законы. Служатся праздничные Богослужения, день и ночь звонят колокола, освящается артос, который вкушал Сам Христос. Всю неделю открыты Царские врата. Можно видеть все, что происходит в алтаре. Распахнутые врата — символ того, что теперь Царство Небесное доступно для всех нас. С Воскресением Сына Божьего, победившего физическую смерть, для каждого открылся путь к вечной жизни духа.

В народной традиции Пасхальная неделя неразрывно связана с обрядами весеннего возрождения и обновления жизни.

Общее состояние радости пронизывало все праздничные дни, не мешая после божественных литургий от души веселиться на народных гуляниях.

Смотрины невест

Особенное внимание на Светлой неделе уделялось обрядам, связанным с заключением браков. Так, например, в Рязанской губернии девушки на выданье собирались на главной площади перед церковью.

Участницы «смотра» некоторое время красовались у всех на виду, а потом отправлялись кататься по селу на лошадях. При этом каждому встречному мужчине их «предлагали» в невесты.

В Печорском уезде Архангельской области девушки в своих самых красивых нарядах играли в бачу. Бача — длинная расписанная палка, которой надо было сбивать установленные на земле фигурки. Игра собирала огромное количество зрителей, которые оценивали ловких и проворных девушек.

Окликанье молодых

Облачившись в самые лучшие свои наряды парни участвовали в обряде окликанья молодых, поженившихся после прошлой Пасхи. Другое название обряда — вьюнишник. Начинали действие, обходя дворы в своем селе, затем перемещались в близлежащие деревни.

В песни включалось чествование молодоженов, а также советы для молодой супруги, которые помогут ей лучше приспособиться в новой семье.

Нередко в песнях присутствовал подробный перечень тех действий, которые молодая женщина должна совершить, чтобы угодить мужу, свекрови и свекру, деверям и золовкам. Обычно после окликанья, в котором сообщилось о приезде многочисленных родственников, начинались взаимные посещения породнившихся семейств.

Переход в новый статус

На Пасхальной неделе во многих областях молодожены участвовали в обрядах, которые закрепляли их новый социальный статус. Во Владимирской губернии молодожены посещали дома замужних женщин и одаривали хозяйку «вступительным» пирогом и яйцами — нечто вроде вступительного взноса в общество семейных. В Костромской губернии, напротив, замужние женщины собирались у дома новобрачной с требованиями, чтобы та их впустила.

Двери отворялись со словами: «Соседушки, голубушки, меня любите и жалуйте, к себе примите в подруженьки», после чего все садились за праздничный стол.

Вообще, всю Светлую неделю люди ездили друг к другу в гости, христосовались, угощали и угощались. Однако все празднования проходили чинно и достойно, без великого разгула. На деревенских улицах собиралось много народа: гуляли, пели песни, затевали игры, становились в хороводы. Кто выходил себя показать, кто — нарядом похвалиться, а кто — детишками.

Вождение кобылы

Яркий и веселый обряд «вождения лошади» затевали в южно-русских и поволжских областях. К палке (или вилам) привязывали голову (иногда настоящий череп лошади) и хвост и накрывали дерюгой.

Парни наряжались цыганами и «водили кобылу» по улицам. Если «кобыла» падала, цыган «грыз» ей ухо, тем самым «оживляя».

Иногда сами парни облачались в «лошадь», которую водил по улицам «дед». «Лошадь» приплясывала, брыкалась, лягала публику (преимущественно женского пола), ходила по дворам, собирая себе «на прокорм». Заканчивался обряд «смертью лошади». Если «лошадь» изображали люди, то она заваливалась на бок на краю села, и ее «одеяние» раскидывалось по оврагам. Если же в роли лошади выступало чучело, то его обычно топили в реке.

Волочебные песни

Первоначально этот обряд совершали калики перехожие — мужчины, которые ходили от двора ко двору и пели волочебные песни (от глагола «волочиться» — идти, брести). Позже в роли волочебников стали выступать преимущественно молодые парни.

Иногда волочебники посещали дом в строго определенное традицией время: дети — ранним утром, в полдень — подростки, после обеда — женщины, а ближе к вечеру — мужчины.

Возглавлял «коллектив» «починальник» или «запевала», который руководил товарищами, определял репертуар и принимал дары от хозяев. Приход волочебников был желанным и ожидаемым, от прихода благословенных гостей зависело благополучие дома на целый год. Репертуар волочебников был различным: от пожеланий богатого урожая до «куралесов» для заневестившихся молодух.

Гулянья

С пасхальной недели начинались молодежные гулянья, так называемые «улицы» — вечеринки open air. Место для гуляний было строго определено — это могла быть центральная площадь или зеленый луг рядом с речкой.

Главным на «улице» был гармонист. Молодежь затевала хороводы, совершались обряды кумления или посестринства.

Обязательным атрибутом «улицы» становились качели, движение на которых по поверьям далеких предков ускоряло рост посевов и благотворно отражалось на всем урожае.

Поминание усопших

Несмотря на то, что церковь ревностно следила за тем, чтобы на Пасху не совершалось языческих обрядов и игрищ, тем не менее, число явно языческих пасхальных обрядов велико.

Так, несмотря на запреты священнослужителей, многие отправлялись после литургии на кладбище — проведать усопших, поделиться с ними своей радостью и самую толику погоревать о житье-бытье.

Люди верили, что в эти праздничные дни души умерших родственников находятся рядом, возвращаясь на время в родной дом. На окна вывешивали полотенца, чтобы душа покойного могла легче отыскать свой дом.