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Итальянский почтальон три года не доставлял письма адресатам
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Итальянский почтальон три года не доставлял письма адресатам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Экс-сотрудник итальянской почтовой службы предстанет перед судом по обвинению в краже и незаконном присвоении чужого имущества после того, как в его доме было обнаружено более 400 килограммов недоставленных писем.
Несколько дней назад в пригороде Турина автомобиль бывшего почтальона остановила дорожная полиция для стандартной проверки документов. Внимание агентов привлек длинный складной нож, а также заднее сиденье автомобиля, на котором была обнаружена увесистая стопка из примерно 70-ти писем, адресованных различным людям и учреждениям.
Заподозрив неладное, полиция отправилась в дом мужчины с обыском, в ходе которого были обнаружены еще 40 ящиков с недоставленными письмами, банковскими выписками, счетами к оплате, открытками и другой частной корреспонденцией.
Как сообщают местные СМИ, во время изъятия 33-летний экс-курьер, имя которого не разглашается, в свое оправдание заявил, что корреспонденция накопилась у него в доме в течение последних трех лет. Мужчина признался, что не доставлял почту из-за «слишком маленькой зарплаты». Это же обстоятельство вынудило его уволиться осенью 2017-го года.
Горе-почтальону уже предъявлены обвинения в краже, незаконном присвоении корреспонденции, а также в перевозке оружия без соответствующего разрешения. По местным законам ему может грозить около одного года тюремного заключения.
Почтовая служба Италии печально известна своей ненадежностью и медлительностью. Масла в огонь добавляет появление новой настораживающей тенденции по присвоению почтальонами чужих писем. Начало этому тренду было положено в 2013-м году ленивым почтальоном с Сардинии, который за четыре года не удосужился доставить 400 кг писем. В январе 2018-го года в Виченце был арестован 56-летний мужчина, в гараже которого нашли полтонны недоставленной почты, причем самая старая корреспонденция датировалась 2010 годом.
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