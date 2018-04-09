Итальянский почтальон три года не доставлял письма адресатам

Экс-сотрудник итальянской почтовой службы предстанет перед судом по обвинению в краже и незаконном присвоении чужого имущества после того, как в его доме было обнаружено более 400 килограммов недоставленных писем.

Несколько дней назад в пригороде Турина автомобиль бывшего почтальона остановила дорожная полиция для стандартной проверки документов. Внимание агентов привлек длинный складной нож, а также заднее сиденье автомобиля, на котором была обнаружена увесистая стопка из примерно 70-ти писем, адресованных различным людям и учреждениям.

Заподозрив неладное, полиция отправилась в дом мужчины с обыском, в ходе которого были обнаружены еще 40 ящиков с недоставленными письмами, банковскими выписками, счетами к оплате, открытками и другой частной корреспонденцией.

Как сообщают местные СМИ, во время изъятия 33-летний экс-курьер, имя которого не разглашается, в свое оправдание заявил, что корреспонденция накопилась у него в доме в течение последних трех лет. Мужчина признался, что не доставлял почту из-за «слишком маленькой зарплаты». Это же обстоятельство вынудило его уволиться осенью 2017-го года.

Горе-почтальону уже предъявлены обвинения в краже, незаконном присвоении корреспонденции, а также в перевозке оружия без соответствующего разрешения. По местным законам ему может грозить около одного года тюремного заключения.