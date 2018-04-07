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Ведущие канала «360» приняли участие в мероприятиях конкурса «Студенческий ТЭФИ»
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Ведущие канала «360» приняли участие в мероприятиях конкурса «Студенческий ТЭФИ» 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Ростове‐на‐Дону состоялся финал всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». За победу боролись представители ВУЗов со всей страны, в том числе Подмосковья. Ведущие канала «360» приняли активное участие в программе.
Конкурс проходил уже в четвертый раз, и по количеству присланных работ стал рекордным — почти 400 проектов. География — от Владивостока до  Санкт-Петербурга. Тройки финалистов в 10 номинациях оценивало профессиональное жюри — члены Академии российского телевидения, известные телеведущие и журналисты.
На конкурсе была организована и насыщенная образовательная программа:
мастер-классы, круглые столы и презентации. Мероприятия студенческого «ТЭФИ» не обошлись без представителей телеканала «360».
Ведущий Владимир Беляков поучаствовал в журналистском баттле, а Гузель Камаева выступила ведущей на церемонии награждения.
Среди победителей — больше всего представителей столичного Института кино и телевидения. Кроме того заветные статуэтки достались хозяевам, а также участникам из Хабаровска, Белгорода и  Санкт-Петербурга
Участники студенческого конкурса и их старшие коллеги сошлись в одном: сейчас телевидение растет вместе со зрителем, перенимая опыт прошлого и внедряя современные технологии.
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