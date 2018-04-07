Ведущие канала «360» приняли участие в мероприятиях конкурса «Студенческий ТЭФИ»

В Ростове‐на‐Дону состоялся финал всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». За победу боролись представители ВУЗов со всей страны, в том числе Подмосковья . Ведущие канала «360» приняли активное участие в программе.

Конкурс проходил уже в четвертый раз, и по количеству присланных работ стал рекордным — почти 400 проектов. География — от Владивостока до Санкт-Петербурга . Тройки финалистов в 10 номинациях оценивало профессиональное жюри — члены Академии российского телевидения, известные телеведущие и журналисты.

На конкурсе была организована и насыщенная образовательная программа:

мастер-классы, круглые столы и презентации. Мероприятия студенческого «ТЭФИ» не обошлись без представителей телеканала «360».

Ведущий Владимир Беляков поучаствовал в журналистском баттле, а Гузель Камаева выступила ведущей на церемонии награждения.

Среди победителей — больше всего представителей столичного Института кино и телевидения. Кроме того заветные статуэтки достались хозяевам, а также участникам из Хабаровска Белгорода и Санкт-Петербурга

Участники студенческого конкурса и их старшие коллеги сошлись в одном: сейчас телевидение растет вместе со зрителем, перенимая опыт прошлого и внедряя современные технологии.