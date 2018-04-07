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Польские общественники отремонтировали кладбище советских солдат
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Польские общественники отремонтировали кладбище советских солдат 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 7 апр — РИА Новости. Кладбище, где захоронены более 600 бойцов Красной армии, отреставрировано в Прошовицах на юге Польши силами общественной организации «Курск», сообщил в Facebook ее руководитель Ежи Тыц.
Работы по реставрации кладбища в Прошовицах были начаты в декабре 2017 года. Здесь захоронены останки солдат и офицеров 1-го Украинского фронта, которые погибли, освобождая Прошовицы.
"Содружество "Курск" закончило ремонт советского кладбища в Прошовицах", — написал Тыц.
Памятная табличка перед входом на кладбище гласит, что на нем похоронен 641 солдат Красной армии, погибший в январе 1945 года при освобождении Польши.
Торжественное открытие отреставрированного кладбища запланировано на 13 апреля.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.
Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».
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