Польские общественники отремонтировали кладбище советских солдат

ВАРШАВА , 7 апр — РИА Новости . Кладбище, где захоронены более 600 бойцов Красной армии, отреставрировано в Прошовицах на юге Польши силами общественной организации «Курск», сообщил в Facebook ее руководитель Ежи Тыц.

Работы по реставрации кладбища в Прошовицах были начаты в декабре 2017 года. Здесь захоронены останки солдат и офицеров 1-го Украинского фронта, которые погибли, освобождая Прошовицы.

"Содружество " Курск " закончило ремонт советского кладбища в Прошовицах", — написал Тыц.

Памятная табличка перед входом на кладбище гласит, что на нем похоронен 641 солдат Красной армии, погибший в январе 1945 года при освобождении Польши.

Торжественное открытие отреставрированного кладбища запланировано на 13 апреля.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.